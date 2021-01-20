الكاثوليكية للأقباط: الأشرار سريعًا ما سيقعون

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الأشرار.وذلك تحت شعار: "(سفر المزامير 37: 1) لاَ تَغَرْ مِنَ الأَشْرَارِ، وَلاَ تَحْسِدْ عُمَّالَ الإِثْمِ، "فَإِنَّهُمْ مِثْلَ الْحَشِيشِ سَرِيعًا يُقْطَعُونَ، وَمِثْلَ الْعُشْبِ الأَخْضَرِ يَذْبُلُونَ."