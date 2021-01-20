تجديد حبس حسن القباني 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفي حسن القباني، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضيه رقم 1480 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.وجهت النيابة العامة، للقباني عدة تهم منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.