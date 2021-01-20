موجة غضب وسخرية في تونس بعد كلمة «المشيشي»

موجة من الغضب انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خلال هذه الفترة، بعد كلمة رئيس الحكومة هشام المشيشي التي توجه بها مساء الثلاثاء إلى الشعب عقب الاحتجاجات التي طالت عدة محافظات، معتبرين أنها كانت غير موفقة شكلًا ومضمونًا ولا تتماشى مع حالة الغليان بالشارع.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات بالسخرية، للتعبير عن عدم رضاهم على كلمة المشيشي واعتماده اللغة العربية الفصحى بدل اللهجة التونسية، مستنتجين كذلك أن رئيس الحكومة لم يلتقط رسالة المحتجين الرافض لوجود حركة النهضة في الحكم.وفي هذا الإطار، سارعت الناشطة السياسية والنائبة السابقة فاطمة المسدي إلى دعوة المشيشي إلى "مراجعة حساباته"، مؤكدةً أن "الشعب رافض للإخوان" في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود التحالف الداعم لحكومته.من جهتها، علقت فاطمة طراد، قائلة"المشيشي برعاية قروي أند قروي"، في تلميح لرئيس حزب "قلب تونس" ثاني الأحزاب الداعمة لحكومته.في السياق نفسه، دنن زهير رجيس قائلًا "يا ريتك لا خرجت ولا تكلمت. جاء يطبها عماها"، مضيفًا "أزمة تواصل واتصال".