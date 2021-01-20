لحظة سيامة بطريرك الأقباط الكاثوليك للشماس ماهر أبادير (فيديو)

نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مقطع فيديو من القداس الإلهي للسيامة الدياكونية، للشماس ماهر أبادير، بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن السيامة جاءت برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركته والأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا أبادير، ولفيف من الكهنة والشمامسة وشعب كنيسة طنطا والمحلة.