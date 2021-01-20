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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ 12 طوبة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:05 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم،و تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 12 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء، التاريخ القبطي اليوم 20 يناير 2021، وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 42: 1،6 + لوقا 3: 21 - 22

باكر: مزامير 34: 11،5 + متى 3: 13 - 17

قراءات القداس:

البولس:افسس 1: 1 - 14

الكاثوليكون: 1 بطرس 3: 15 - 22

الإبركسيس: اعمال الرسل 8: 26 - 39

السنكسار: التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل، استشهاد القديس تادرس المشرقي، استشهاد القديس انا طوليوس

الإنجيل: مزامير 104: 1 - 2، يوحنا 1: 35 - 51

وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت، الذي يعقبه شهر بابة، ثم شهر هاتور، ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرة والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريين قديما منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء، الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وبعد عرض التاريخ القبطي اليوم 2021 فقد أعقبه الامبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية، ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأخر أيام عيد الغطاس، والذي تُقرأ قراءاته طبقا لكتاب القطمارس اليومي بالكنيسة، على مدار أيام 10 و11 و12 طوبة.

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