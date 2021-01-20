أشرف الداودي يفتتح المركز التكنولوجي بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي للخدمات التموينية، بقرية القلعة التابعة لدائرة مركز قفط جنوبي محافظة قنا.وأشاد محافظ قنا خلال الافتتاح بالتطور الكبير الذي شهدته مراكز الخدمات التموينية بقرى ومراكز قنا، مطالبًا العاملين بتلبية مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم، لافتًا إلى أن المحافظة لا تتوانى لحظة في خدمة الأهالي وبحث مطالبهم.ومن جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، إن المركز التكنولوجي تكلفته بلغت حوالي مليون و300 ألف جنيه، بمساحة 280 مترًا لخدمة 200 ألف مواطن بقرية القلعة والقرى المجاورة، ويضم 9 شبابيك مطورة وتكنولوجية لتفعيل كل الخدمات التموينية بشكل سريع، مثل الفصل والضم الاجتماعي لبطاقة التموين.