الأنبا باخوم يجتمع مع لجنة المشورة الأسرية والشبابية

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، أمس الثلاثاء، بلجنة الناصرة للمشورة الأسرية والشبابية، وقدم الشكر لمرشد اللجنة، القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، وأعضاء اللجنة على فترة الإعداد التي استمرت لأكثر من عام، كما قدم بعض النصائح للأعضاء، لأنه من المقرر أن تبدأ الخدمة ابتداءً من شهر فبراير المقبل.واحتفلت الكنائس، امس بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.