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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في رمضان 2021.. جميلة عوض بطلة «حرب أهلية» أمام يسرا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:04 م
جميلة عوض
جميلة عوض
حسين الجندي
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تواصل الفنانة جميلة عوض استعدادها لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، أبرزها مسلسل "حرب أهلية" الذي تشارك في بطولته أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك بعد تألقها في الآونة الأخيرة في السينما والدراما.

و "حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، ويدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل.

على صعيد آخر، تعاقدت جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة محمود عبد المغني، وصابرين، ونجلاء بدر، وعدد من النجوم.

كما تواصل تصوير الفيلم الرومانسي "عروستي"، الذي يشاركها بطولته أحمد حاتم، من إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.

يذكر أن جميلة عوض قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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