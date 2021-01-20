رفع الطوارئ وكسح مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وشدد بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.حيث أشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال كسح مياه الأمطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، مشدداَ برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتغير في الأحوال الجوية.وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة، مشددًا برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.وأشرَف رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقرى منشأة عباس، والروضة، فضلًا عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال رفع مياه الأمطار بالقرى، موجهًا برفع بالاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولًا بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة، بالإضافة إلى تطهير غرف الصرف بقرية الخادمية.وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولًا بأول، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرية السحايت، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي.وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بالمدينة والقرى أولًا بأول، مؤكدًا على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الأمطار ومواجهة التغير في الأحوال الجوية.وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى.