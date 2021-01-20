محافظ الغربية يستقبل الأب برنابا فانوس القائم بأعمال الدلتا

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا في مبنى المحافظة، وبحث سبل التعاون بين المحافظة والكنيسة القبطية الكاثوليكية خاصة في ظل الظروف الراهنة.كما تأتي هذه الزيارة في إطار إعلام سيادته بقرار الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، بإعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية، وفي نهاية الزيارة قدم الأب برنابا، أسمى آيات الحب والتقدير من صاحب النيافة الأنبا باخوم، المعاون البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.و رافق الأب برنابا في زيارته، فادي عادل ممثلًا عن كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا.