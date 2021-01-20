إطلالة خاطفة للأنظار لآشلي ابنه جو بايدن

خطفت آشلي بايدن الابنة الوحيدة لجو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ترتدي سترة ليمون كبيرة، وجيبه ذات ثنيات وهي تغادر استوديوهات راديو جلوبال.ووفقًا لموقع الديلي ميل البريطاني، أن آشلي التى تبلغ من العمر، 39 عامًا، خطفت الأنظار بتنورة قصيرة ذات ثنيات كشفت عن ساقيها، في حين أن الأحذية الجلدية بطول الركبة أكملت إطلالتها، في يوم عاصف في العاصمة، ظلت آشلي دافئة تحت معطف شتوي سميك كريمي وهي تتجه نحو سيارة منتظراها، أُجبرت المغنية على ترتيب شعرها بسرعة أثناء عبورها معالم لندن بعد أن دمرت عاصفة من الرياح أسلوبها الأنيق المتموج من المنتصف.وُلدت آشلي عام 1981 في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتعد الابنة الوحيدة لجو بايدن، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، والأستاذة الإنجليزية جيل، 69 عامًا، تم انتخاب والدها لأول مرة كعضو في مجلس الشيوخ قبل عقد تقريبًا، لذلك ولدت آشلي في عالم مليء بالسياسة.بدافع من اهتمامها المبكر، سعت آشلي إلى العمل كناشطة في مجال العدالة الاجتماعية وأخصائي اجتماعي، لمدة 15 عامًا، عملت كأخصائية اجتماعية في إدارة خدمات الأطفال والشباب وعائلاتهم بولاية ديلاوير، وخلال هذه الفترة أنشأت برامج ركزت على عدالة الأحداث والرعاية بالتبني والصحة العقلية.