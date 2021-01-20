الأنبا باخوم يلتقي بالشمامسة الإنجيليين في الإيبارشية البطريركية

التقى صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بالشمامسة الإنجيليين التابعين للإيبارشية البطريركية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ اللقاء بالصلاة، وأعقبه عرض للبرنامج التكويني الخاص للفترة المقبلة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن في اللقاء أكد نيافته على أهمية العمل الجماعي وروح الشركة بين الكهنة.