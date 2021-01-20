أردوغان مهاجما المعارضة: فاشيون والفجور والاغتصاب في أحزابهم

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحزاب المعارضة في تركيا، في كلمة عبر "الفيديو كونفرانس"، في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، بمدن صقاريا، ويالوفا، وكيركلاريلي، وأدرنة، وجاناكالي.و قال أردوغان: «في ظل الحياة السياسية متعددة الأحزاب نعلم أن هناك من يتوق إلى النظام الفاشي، فهم من يرغبون بعودة الفاشية، ولكن الأمر خرج عن أيديهم».وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب تصريحات نواب حزب الشعب الجمهوري، وحزب المستقبل، التي اتهمته بإعادة نظام حكم الرجل الواحد والعودة إلى عصر الديكتاتورية، واللعب بالنظام الانتخابي لحماية مقاعدهم ومناصبهم.وتابع الرئيس التركي ردا على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس حزب المستقبل اللذين اتهماه وحكومته بالوقوف وراء الاعتداء على نائب حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ: «إذا كان هناك من يريد أن يتنافس معنا خلال الانتخابات القادمة، فنحن مستعدون، لكن لن نشكر أولئك الذين يضيعون طاقة الأمة في مجادلات لا معنى لها تقوم على الأكاذيب والافتراءات»، وتابع «نحن نرى أن أمتنا ستعطي الدرس الذي تستحقه في أول فرصة للفاشيين، الذين لا يستطيعون التعامل مع حوادث التحرش، والاغتصاب، والسرقة، والفجور في حزبهم».وأعلن أردوغان، أنه سيقوم بعدة تغييرات في إدارة حزبه، التي سيكشف عنها في مؤتمرات المقاطعات القادمة.