تجديد حبس مصطفى الأعصر 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مصطفى الأعصر 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.ويواجه المتهمون بالقضية 1898 لسنة 2019 اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما يواجهون تهم بث أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.