حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس أنا طوليوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس أنا طوليوس.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس أنا طوليوس.وقد ولد في بلاد الفرس، ولما نشأ التحق بالجندية بمملكة الروم، وارتقي إلى ان صار قائدا في الجيش، وظل كذلك خمس عشرة سنة إلى أن كانت أيام دقلديانوس الامبراطور الرومي الذي اضطهد المسيحيين.واضاف كتاب "السنكسار"،"أتى وخلع ثياب الجندية أمام الملك واعترف بالإيمان بالسيد المسيح، فدهش الملك من جرأته، وإذ علم انه من الفرس لاطفه وسلمه إلى رومانوس لعله يثنيه عن عزمه، وقد عجز رومانوس عن ذلك فأعاده إلى الملك فعذبه بأنواع العذاب، تارة بالعصر وتارة بالضرب والطرح للوحوش، وتارة بقطع لسانه ثم قطعت رأسه واستشهد".