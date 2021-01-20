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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إنقاذ شاب «تلقى طعنة بالقلب» في مستشفى شبين الكوم التعليمي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:57 م
تلقى طعنة بالقلب
تلقى طعنة بالقلب
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم، عن إنجاز جديد يضاف إلى رصيد أبطالها من الأطقم الطبية، حيث تمكن فريق طبى بمستشفى شبين الكوم التعليمي من إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالقلب.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية استقبل شابا مصابا بجرح طعني بالقلب أدى الى توقفه، وذلك على الرغم من عمل المستشفى كمستشفى للعزل واستقبال حالات كورونا على مدار الساعة، وفور تلقي الإشارة بالحادث، تم عمل كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تجهيز غرفة عمليات بالطوارئ في زمن قياسي لتصبح جاهزة لاستقبال حالات جراحة قلب، وتم دخول المريض غرفة العمليات وتم عمل استكشاف للقلب ووقف النزيف وإنقاذ حياته.

وأضاف فوزي، أن المستشفى شهدت مؤخرًا أعمال تطوير غير مسبوقة، حيث يجرى حاليًا تجهيز مبنى المستشفى التخصصي الجديد، وهو مكون من 7 طوابق بطاقة 230 سرير، وتشتمل على أقسام للأشعه والتعقيم واستقبال طوارئ، وعيادات باطنه وأطفال وعظام، وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية، وقد بلغت تكلفته التقديرية للمستشفى الجديد مايقرب من 300 مليون جنيه.    

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