تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

تزامنًا مع موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد ليلًا وسقوط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، تواصلت الـ"دستور" مع الدكتور محمود شاهن مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد والذي بدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الفترة القادمة.وترصد الدستور في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة القادمة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.قال "شاهين" إن طقس الأربعاء، سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيدن مؤكدا أن القاهرة تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون غزيرة أحيانا، كما يوجد رياح مثيرة للرمال على جنوب سيناء.وعن طقس الخميس أوضح "شاهين"، أنه سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتابع أن أبرز الظواهر الجوية في طقس الخميس سيكون ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وأضاف أن طقس الجمعة سيكون معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسيشهد طقس الجمعة الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحري الأحمر.وأكد أن في حالة تطرأ أي ظواهر مفاجأة ستنشر هيئة الأرصاد بيانا بذلك، مؤكدًا أنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.ونصح "شاهين" قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية للحد من الحوادث المرورية في ظل تلك الأجواء المناخية.‎