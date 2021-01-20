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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: 31 مليون يورو مساعدات مالية للشركات حتى يونيو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:57 م
فيرنر كوجلر
فيرنر كوجلر
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أعلن فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي أن حجم المساعدات المقدمة للشركات للتغلب على تداعيات جائحة كورونا بلغت 31 مليون يورو حتى الآن، ومن المقرر تمديدها حتى نهاية يونيو المقبل بسبب تفاقم الأزمة.

وقال كوجلر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالاشتراك مع جيرنوت بلوميل وزير المالية أنه لا تزال أزمة كورونا تسيطر بقوة على الاقتصاد النمساوي.

ولفت إلى توافق الحكومة على ضرورة استمرار وتوسيع المساعدات الاقتصادية في المستقبل، مشيرا إلى أن الشركات التي فقدت مبيعاتها بسبب إغلاق الفنادق أو المطاعم أو تنظيم المناسبات عليها التقدم بطلب للحصول على الدعم.

وذكر كوجلر أن الحكومة تدرك مدى معاناة الشركات المحلية من الأزمة، ولذا كان من الطبيعي أن تمد الحكومة الفيدرالية المساعدات المالية الخاصة بالجائحة خاصة بعد ظهور طفرات فيروسية أكثر عدوى مما فاقم من خسائر الوباء مرة أخرى.

من جانبه اعتبر وزير المالية أن المساعدات الاقتصادية هي "محرك إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني "، معربا عن أمله في تراجع الإصابات وتعافي الاستثمارات على المدى القريب.

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