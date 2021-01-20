الأنبا باسيليوس يترأس قداس «الغطاس» في كنيسة مارمرقس

ترأس الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة مار مرقص الرسول بالمنيا.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بدأ الاحتفال بصلاة اللقان، وذلك بمشاركة الأب أبو الخير، والأب جورج متى، راعيا الكنيسة، والأب بولس شوقي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه شارك كذلك وفد من الآباء اليسوعيين.