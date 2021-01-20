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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين وحدة التدريب والتطوير بسياحة مطروح

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:56 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، تدشين وحدة التدريب والتطوير بكلية السياحة والفنادق، بهدف تقديم الخدمات والاستشارات التي تستهدف تنمية وتطوير مختلف الأطراف المجتمعية وأصحاب المنفعة داخل وخارج الجامعة، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوحدة تهدف إلى دعم التحسين والتطوير المستمرين من خلال إعداد برامج تدريبية متميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل التكنولوجية والتقنية، تعزيز فرص الحصول على عمل للخريجين، بناء مختلف قنوات الاتصال والتواصل لتعزيز علاقة الخريج بكليته وجامعته والتعاون الهادف لخدمة المجتمع، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بأدائهم التعليمي وإنتاجهم العلمي.

وأشار النجار إلى أن اختصاصات الوحدة تتمثل في تحديد الاحتياجات التدريبية للطلاب والتطوير في المجالات المختلفة، تقديم خطة تدريبية مقترحة لمختلف الفئات المستهدفة، التنسيق والإشراف وتقييم الدورات التدريبية التي تقوم بها الكلية لمختلف المستهدفين، توثيق وتقييم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئات والمشروعات المختلفة من داخل الكلية وخارجها، بالإضافة لتقييم كفاءة الموارد البشرية بالكلية.

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