الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد الغطاس المجيد

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان.وشارك نيافته في الصلاة سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، والقمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب إستفانوس زكي، والأب أمجد عزت.واحتفلت الكنائس، أمس بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.