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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة واشنطن بالقاهرة: بايدن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ أمريكا عند التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:54 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة
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نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السيرة الذاتية للرئيس المنتخب جو بايدن، قبل ساعات من تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة.

وذكرت السفارة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جوزيف آر بايدن جونيور، يتولى منصبه اليوم بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وأضافت أن بايدن، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، يعد أكبر رئيس يتولى منصب الرئيس الأمريكي، حيث كان دونالد ترامب في السبعين من عمره عندما تم تنصيبه، كما كان الرئيس السابق رونالد ريجان يبلغ من العمر 77 عامًا وقت بينما كان ينهى مهام منصبه.

وأوضحت أن بايدن شغل من قبل منصب نائب الرئيس الاسبق باراك اوباما لمدة ثمانى سنوات،فضلا عن خبرته الطويلة كمشرع بالكونجرس.

وأشارت السفارة إلى أن جو بايدن ولد في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ونشأ في ولاية ديلاوير، وهو يدخل البيت الأبيض ولديه عقود من الخبرة في الكونجرس، حيث أمضى 36 عامًا عضوًا في مجلس الشيوخ يمثل ولاية ديلاوير، ولعب دورًا مهمًا في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وعندما كان رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو عضوًا بارزًا فيها لمدة 12 عامًا، كان بايدن في طليعة القضايا والتشريعات المتعلقة بالإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، وأوروبا في حقبة ما بعد الحرب الباردة، والشرق الأوسط، وجنوب غرب آسيا.

ولفتت السفارة الامريكية إلى أنه أثناء توليه منصب نائب الرئيس، قام بايدن بتمثيل الولايات المتحدة في الخارج، حيث قطع ما يقرب من مليوني كيلومتر إلى أكثر من 50 دولة.

وفي البيت الأبيض، عقد جلسات لمجلس وزراء أوباما، وقاد جهودًا مشتركة بين الوكالات الحكومية، وعمل مع الكونغرس لرفع مستويات معيشة الأميركيين من الطبقة الوسطى، وتقليل العنف باستخدام السلاح، والتصدي للعنف ضد النساء، من بين قضايا أخرى.

ونوهت السفارة بأن بايدن يخطط للتركيز خلال الفترة المبكرة لإدارته على توحيد البلاد، ومعالجة المشكلات الملحة مثل جائحة كوفيد19، وزيادة الوظائف ذات الأجور الجيدة، والظلم العنصري، وتغير المناخ، مشيرة إلى أن بايدن أكد في خطاب الفوز، «دعونا نشكل الأمة التي نعرف أن بمقدورنا تشكيلها».


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