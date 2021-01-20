عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع محمد ناجى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح، بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط.وناقش وكيل تعليم مطروح سبل التعاون المشترك بين تعليم مطروح ومؤسسة مصر الخير في الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع والفائدة على العملية التعليمية بمدارس المحافظة.وقدم سلامة الشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية على دورها الاجتماعي والتربوي بمحافظة مطروح ودعمها المتواصل والمؤثر للمدارس المجتمعية خلال المرحلة الماضية.