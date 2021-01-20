متابعة 873 مصابا بكورونا في العزل المنزلي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار "100 مليون صحة"، في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المرضى من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، تقديم الخدمة الطبية ومتابعة 873 حالة بالمحافظة حتى الآن منذ إنطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي، تنوعت بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفي حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.من جهته، أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريقا مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرضى، بالإضافة إلى 36 فريقا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.