الأنبا بطرس فهيم يترأس قداس عيد الغطاس بأرض سلطان

ترأس نيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ الاحتفال بصلاة اللقان، بمشاركة الأب بطرس يعقوب راعي الكنيسة، والأب باسيليوس عبد المسيح، والأب إسحق قليني.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في نهاية القداس، صلى نيافته صلاة القديس يوسف البتول.