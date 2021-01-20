توديع بعرض عسكري.. البنتاجون يرفض طلب ترامب

كشفت مصادر في البنتاون لـ«سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء، أن البنتاجون رفض طلب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتة دونالد ترامب بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم الأربعاء.يأتي هذا فيما أفاد مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية، أمس الثلاثاء، بأن نائب الرئيس السابق سيحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن ولن يكون في وداع ترامب.ويأتي ذلك فيما رفعت السلطت الأمنية مستوى الإجراءات الأمنية في محيط مبنى الكونجرس وذلك إثر تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال شن هجمات مسلحة، تزامنًا مع تنصيب بايدن.