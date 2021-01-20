شوقي: «التعليم» الأولى في التعرض الشائعات.. «هناك متخصصون لذلك»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة هي رقم واحد للسنة الرابعة على التوالي من حيث حجم الشائعات التي تتعرض لها.وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "هناك ناس متخصصة تقوم برسم صورة غير صحيحة عن الوزارة وبتعمل بلبلة وهذا كلام فاضي".واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما قامت به الوزارة في الفترة الماضي، مؤكدا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادلة.