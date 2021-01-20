الكنيسة: لا صومًا انقطاعيًا على مدار اليوم بسبب «الغطاس»

روج بعض الأقباط، إلى أن اليوم الأربعاء، به صوما انقطاعيًا بطبيعة العادة طوال أيام العام، لذكرى خيانة يهوذا للمسيح الأربعاء، والجمعة ذكرى الصلب بحسب العقيدة المسيحية.إلا أن كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم «السنكسار»، والذي يعتبر أحد أركان قراءات القداس الإلهي الخمس، نفى ذلك، وأشار إلى أن اليوم الأربعاء هو ثاني أيام عيد الغطاس، وهو ما يستوجب مراعاة أن الطقس الذي تصلي به الكنائس يكون «فرايحي» وإذا وافق يوم الأربعاء أو جمعة يصام بغير انقطاع.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الإثنين، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.