شوقي: محتوى بنك المعرفة أكثر 10 مرات من مكتبة الكونجرس الأمريكي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بنك المعرفة المصري يضم محتوى أكثر من 10 مرات من محتوى مكتبة الكونجرس الأمريكي، ونتج عنه في 250 مليون بحث ووولج إليه 150 ألف من عموم القراء، و2 مليون من العاملين بالتعليم الأساسي و600 ألف بالبحث العلمي وتم تدريب 350 مدير مستشفى مصري عليه، ومؤكدًا العمل حاليًا لتسجيل كل البيانات الخاصة بالأطفال ليكون هوية وطنية للطفل المصري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد الاستماع إلى بيان وزير التربية والتعليم.وأوضح وزير التعليم أن جرى إعداد ملف كامل حول تصنيف المدارس وواجبات ولي الأمر وصاحب الخاصة منها، مع دفع المصاريف إلكترونيًا وليس يدويًا.