الاحتلال يعتقل قيادات ومواطنين فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ومساعده معاذ الأشهب، أثناء مرورهما على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.وأفادت وكالة أنباء «فلس»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ومساعده معاذ الأشهب، أثناء مرورهما على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.وبحسب وكالة أنباء فلسطين «وفا»، اليوم الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال النتشة والأشهب، أثناء مرورهما على الحاجز العسكري، واقتادتهما إلى مركز تحقيق المسكوبية، للتحقيق معهما.