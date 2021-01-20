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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني لـ«وزير التعليم»: لا يوجد تدريب فعلي للمدرسين على المناهج الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:48 م
أبانوب عزت عزيز
أبانوب عزت عزيز
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استفسر النائب أبانوب عزت عزيز، حول أسباب منح طباعة الكتب المدرسية لشركات خاصة، ما تسبب في زيادة أسعارها على أولياء الأمور، ووصلت إلى 1000 جنيه بالمدارس التجريبية.

وأشار النائب أبانوب عزت، إلى إعلان وزارة التعليم عن مسابقة لتعيين 120 ألف معلم، قبل أن تلغيها لعدم توافر المسزانية، مخاطبا وزير التعليم: "حضرتك دفعت كل متقدم 200 جنيه غير المصاريف اللي تحملها المتقدمين للحصول على شهادات التقديم ووصلت ٤ آلاف جنيه".

وأضاف عزت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي لعرض لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: "ليس هناك تدريب فعلي للمدرسين على المناهج الجديدة، غير إن مفيش رقابة فعالة على مصروفات المدارس الخاصة والدولية، عاوزين نعرف كام مدرسة خاصة تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري بدون أن يكون تحرك الوزارة بناء على شكوى ولي الأمر، فين قطاع التعليم العام".

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