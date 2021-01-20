كنائس إيبارشية المنيا تحتفل بعيد الغطاس المجيد (صور)

احتفلت كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بعيد الغطاس المجيد وصلوات اللقان، حيث احتفلت كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا بقداس الغطاس المجيد، حيث ترأس الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن في كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، ترأس الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة قداس عيد الغطاس المجيد، كما ترأس الأب عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في ذات السياق، ترأس الأب أمين توفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء بجاهين، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد.