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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين عام «أوبك» يتعهد بمواصلة تعزيز العلاقات مع إدارة بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:46 م
أوبك
أوبك
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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، إن المنظمة ستواصل تعزيز علاقتها مع صناعة الطاقة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكد باركيندو في تصريح على هامش منتدى الطاقة العالمي لمجلس الأطلسي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "أوبك" تسعى للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة رغم تعهداتها لمحاربة تغير المناخ والتركيز على الطاقة الجديدة.

وأوضح: "سنواصل تعميق تلك العلاقات التي وجدناها مفيدة لكلا الطرفين، ونعتزم الاستمرار على هذا النحو للمضي قدما مع إدارة الرئيس بايدن".

فيما يرى بايدن ملف تغير المناخ كواحد من أكبر أربع أزمات تواجه الولايات المتحدة ويخطط لإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ في أول يوم له في منصبه، بعد أن انسحب ترامب من اتفاق المناخ عام 2017.

من جانبه، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "من المهم للغاية فهم أن حصة النفط في أسواق الطاقة العالمية ستنخفض، وسرعة هذا الانخفاض ستتحدد من خلال وتيرة تحولات الطاقة "مضيفا: "الحقيقة المرة هي أن التحول إلى الطاقة النظيفة قادم، وسيأتي بسرعة كبيرة".

وأشار إلى أن العالم يجب أن يتوقع رؤية المزيد من الابتكارات مثل احتجاز الكربون والطاقة الهيدروجينية والمركبات الكهربائية والجيل الجديد من الطاقة النووية.

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