الحفل المرتقب.. تفاصيل مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

-بداية حفل التنصيب والتعزيز الأمني

-من سيحضر الحفل ومن سيغيب

-جدول بايدن في أول يوم بالبيت الأبيض

يشهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبهذه المراسم، تنتهي ولاية الرئيس "السابق" الجمهوري دونالد ترامب بعد 4 سنوات قضاها في البيت الأبيض، وتبدأ حقبة جديدة مع الديمقراطي بايدن الذي حقق الفوز في الانتخابات بفارق مريح.ويبدأ مراسم التنصيب الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت جرينتش)، مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة، ويشارك مجموعة محدودة من الأشخاص فقط بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بأرواح أكثر من 400 ألف أمريكي.كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر، وسيعمل أكثر من 25 ألفا من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.وكانت وزارة العدل ذكرت في بيان لها أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأميركي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس".وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأميركي "متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أميركيين".وقال نيكولاس بياز، الناطق باسم ادعاء مانهاتن الفيدرالي، إن السلطات احتجزت كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بأوهايو في تهم تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية هي داعش، ومحاولة قتل عناصر بالجيش.ومن المقرر أن يمثل الجندي المتهم والبالغ20 عاما، المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، أمام محكمة فيدرالية في جورجيا، الخميس، ولم يتضح من سيمثله، ويأتي هذا الاعتقال في وقت يجدد فيه الجيش الأميركي التركيز على التطرف بين جنوده، بعد اقتحام مبنى الكونجرس.ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطني المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن إلى 12 عنصرا من أفراد الحرس الوطني كجزء من عملية التدقيق الأمني التي بدأت، جزئيًا، لضمان عدم ارتباط القوات المكلفة بتأمين الاحتفال بالجماعات المتطرفة، حسبما قال رئيس الحرس الوطني، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.وكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون أنهم "مستعدون لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب".وخلافا للتقاليد، لم يحضر ترامب أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة،وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.وغادر ترامب البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاجو.وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسية لتحديد ملامح ولايته.ويشارك نحو ألف من الضيوف فى حفل التنصيب أغلبيتهم أعضاء الكونجرس وضيوفهم إلى جانب رؤساء سابقين بينهم جوروج بوش وبل كلينتون وباراك أوباما مع زوجاتهم.كما يشارك في الحفل عدد ضخم من نجوم ومشاهير هوليوود في حفل التنصيب منهم المغنية الشهيرة، ليدى جاجا والتي أدت النشيد الوطنى الأمريكى "The Star Spangled Banner"، بينما يؤدي جو بايدن وكاميلا هاريس اليمين في الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، وشارم المغنى الشهير جون ليجند وفو فايترز وبروس سبرينجستين، حيث قدموا عددًا من الفقرات الغنائية عن بُعد، كما قدمت النجمتان إيفا لونجوريا وكيرى واشنطن مقاطع من الحدث على الهواء مباشرة، ومن بين الفنانين الآخرين المشاركين المغنى جاستن تيمبرليك وجون بون جوفى وديمى لوفاتو وآنت كليمونز.وكشفت مصادر صحفية أمريكية عن الجدول المزدحم للرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في أول يوم له وحسب ساهل كابور، الصحفي المختص بالسياسة الداخلية في شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإن مهام بايدن بدأت في الساعة 8:45 صباحا بتوقيت واشنطن، أدي بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، الصلاة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.وفي العاشرة والنصف، وصل بايدن وهاريس إلى مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، حيث أدي الرئيس الجديد ونائبته اليمين الدستورية الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.وفي تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت امريكا، سيتم الاعلان عن أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، وسيلقي كلمة بمثابة افتتاح لفترة رئاسته.ويستأنف الرئيس برنامجه في المساء، فعلى الساعة 8:48 حضر مع السيدة الأولى جيل بايدن ونائبته وزوجها برنامج "الاحتفال بأمريكا"، وسيتحدث الرئيس وزوجته مجددا، وفي تمام الساعة 9:55 مساء، ظهر الرئيس والسيدة الأولى في شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.