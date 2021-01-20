برلماني: يجب وضع حلول لمشكلة تأهيل المعلمين

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن مشروع التعليم المقدم من وزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يستحق التقدير والاحترام ويجب توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه كامل الصلاحيات لتنفيذه.وأشار أباظة إلى أن بنك المعرفة ثروة حقيقية وهناك مصادر معرفة كثيرة اتيحت لكل إنسان مصري، ولكن الثانوية العامة ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة لذلك يجب الإعلان فورا عن شكل الثانوية العامة الجديد.وأضاف النائب، أن دمج الطلاب موضوع مهم جدا، لأن هناك منهم من لديه نوع من أنواع الإعاقه وتم دمجهم مع الطلاب الأصحاء، وليس لهم مدرسين قادرين على تعليمهم، ولذلك ما حدث عند دمجهم هو تأخرهم أكثر وليس تقدمهم، مشيرا إلى أن برنامج المعلمون أولا لم يحقق الهدف منه، ولذلك يجب ابتكار طرق جديدة لتطوير المعليم لتحقيق النتيجة المرجوة منهم كونهم أساس العملية التعليمية.