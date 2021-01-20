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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: يجب وضع حلول لمشكلة تأهيل المعلمين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:45 م
النائب هاني أباظة
النائب هاني أباظة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن مشروع التعليم المقدم من وزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يستحق التقدير والاحترام ويجب توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه كامل الصلاحيات لتنفيذه.

وأشار أباظة إلى أن بنك المعرفة ثروة حقيقية وهناك مصادر معرفة كثيرة اتيحت لكل إنسان مصري، ولكن الثانوية العامة ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة لذلك يجب الإعلان فورا عن شكل الثانوية العامة الجديد.

وأضاف النائب، أن دمج الطلاب موضوع مهم جدا، لأن هناك منهم من لديه نوع من أنواع الإعاقه وتم دمجهم مع الطلاب الأصحاء، وليس لهم مدرسين قادرين على تعليمهم، ولذلك ما حدث عند دمجهم هو تأخرهم أكثر وليس تقدمهم، مشيرا إلى أن برنامج المعلمون أولا لم يحقق الهدف منه، ولذلك يجب ابتكار طرق جديدة لتطوير المعليم لتحقيق النتيجة المرجوة منهم كونهم أساس العملية التعليمية.

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