الكنيسة تحتفل بثاني أيام عيد «الغطاس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، بثاني أيام عيد الغطاس المجيد.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إن هناك عدة ملاحظات طقسية تُجريها الكنائس اليوم، فإذا وافق ثاني ايام عيد الغطاس يوم الأحد، فتقرأ قراءاته ولا تقرأ قراءات الأحد الثاني من طوبة.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الإثنين، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.