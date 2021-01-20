تحرير 73 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية حررت 73 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى مراكز المحافظة التسع.أوضح وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة للمخابز البلدية منها 17 مخالفة لنقص الوزن، و5 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة للتوقف عن التشغيل، ومخالفتين سجلات تموينية، و27 مخالفة أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 21 مخالفة في مجال الأسواق منها مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و3 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية و15 مخالفة للتلاعب فى المقررات التموينية ومخالفتين للذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.