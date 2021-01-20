الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس سيباستيان الشهيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس سيباستيان الشهيد.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد في مدينة ناربونا بفرنسا عام 256م ذهب إلي روما والتحق بالجيش عام 283م، وعندما ألقي حاكم المدينة القبض على أخوين من أشراف روما هما ماركس ومارسيليانوس صار يعذيهما لكي ينكرا الايمان، كما شفي زوجة أحد قواد الحكم بعد فترة قصيرة استولى دقلديانوس على الحكم بعد هزيمة كارينس وبدأ يضطهد المسيحيين بعنف وإذا كان دقلديانوس معجبا بشخصية سيباستيان عينة قائد الحرس الشخصي وكان تكريما له.وأضاف: "وحين ذهب دقلديانوس الي الشرق وبقي ماكسيميان امبراطور على الغرب استمر ماكسيميان يعامل سيباستيان بنفس التقدير والاحترام واستمر سيباستيان في الخدمة في تثبيت المؤمنين في جهادهم. ثم اكتشف أمره ورفعت شكوى به للإمبراطور، حيث خيره بين أن يترك المسيحية أو يستمر فى الجيش الروماني، فاختار سيباستيان المسيحية وألقى القبض عليه، وأمر أن يساق ويوضع على صدره لوح مكتوب عليه هذا الرجل مسيحي، ثم يعري ويربط على خشبة ويرشقه الجنود بالسهام ففعلوا هذا حتى صار جسده مرشوقا بعدد من السهام وظن الكل أنه مات".وتابع: "وفي المساء جاءت امرأة تدعي ايريني ونزعت السهام وإذ أرادت ان تدفنه وجدته حيأ فحملته إلى بيتها، وأخذت في تمريضه فشفاه الله وطلبت منه الهرب فرفض إذ كان مشتاقا إلى الاستشهاد من أجل الإيمان بالسيد المسيح انطلق إلى الطريق، حيث كان دقلديانوس عابرا وشهد لمسيحه إمام الأمبراطور ووبخه على وحشيته مع المسيحين فأمر الامبراطور بضربة بالعصى حتى الموت ثم القوة في بئر واستشهد سنة 288م وجاءت سيدة الفاضلة اسمها لوسيتا وحملته ودفنته بإكرام بالقرب من الرسولين بطرس وبولس".