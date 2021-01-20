«أمهات مصر» يحذر أولياء الأمور: «كود» سناتر الدروس يستنزف جيوبكم

حذرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، من ما يسمى بـ"الكود" الذي يتم شراؤه من سناتر الدروس الخصوصية لمشاهدة الحصة من المنزل عبر فيديو للطلاب.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور يذهبون للسناتر لشراء الكود وهو عبارة عن كارت يشبه كروت شحن الموبايلات وعليه رقم غير ظاهر يتم خدشه والحصول على رقم الكود ثم يستطيع الطالب مشاهدة الحصة من المنزل بالدخول على لينك خاص بالسنتر، ويقوم الطالب بإدخال رقم الكود لمشاهدته، وتتراوح قيمة الكود للحصة الواحدة 105 جنيهات حسب كل سنتر ومادة وهناك أكثر وأقل.وناشدت عبير أولياء الأمور بعدم الاستعانة بهذه الأكواد واللجوء لهذه السناتر من أجل الحفاظ على أموال أولياء الأمور، مستطردة: "اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جدا ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية التي أنشأتها الوزارة".وأرسلت ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة رسالة وتوعية لأولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، ذكرت فيها: "لكل أولياء الأمور اللى أولادهم فى ثانوية عامة وبياخدوا دروس أون لاين، بمعنى بيشتروا الكود من السنتر أو المكتب التابع للمدرس وبيتفرج على الحصة من البيت، للأسف الشديد اكتشفت مؤخرا أن كل فلوسنا دى بتروح على الأرض محدش بيراجع مع الأولاد هم بيحلوا ولا لأ ولا بيتعمل امتحانات إجبارى لتقييم مستواهم ولا لأ.. وكمان مش بيتواصلوا مع ولى الأمر لكن كل همهم ما تشتريش الحصة السادسة قبل الخامسة مثلا مجبر تشترى كله، طب إيه الفرق بينهم وبين الدروس اللى على اليوتيوب كم من الفلوس بتتدفع ليهم والمحصلة للأسف صفر، خدوا بالكم يا جماعة الدروس دى كدبة كبيرة".