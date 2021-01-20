وزير الخارجية الكويتي وأمين الجامعة العربية يبحثان المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي اليوم الأربعاء، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية.