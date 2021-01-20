تجديد حبس متهم بالتحريض ضد الدولة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس متهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.ووجهت النيابة للمتهم "حسن ف" في القضية 535 لسنة 2002 اتهامات اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشرأخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع والتحريض ضد الدولة.ويواجه المتهمون بتلك القضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.