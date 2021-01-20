تونس: عناصر تستغل الاحتجاجات لتنفيذ عمليات إرهابية

عقد البرلمان التونسي، اليوم الاربعاء، الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لتوجيه أسئلة إلي الحكومة، بشأن الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في مناطق عدة من البلاد بسبب تردي الأوضاع الأقتصادية.ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، حضر 3 وزراء في الحكومة التونسية، الجلسة البرلمانية العامة المخصصة.ومن جهته، وصف وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الاحتجاجات الليلية بـ«أعمال الشغب»، مشيرا إلى «ورود معلومات عن استغلال عناصر إرهابية للاحتجاجات للقيام بعمليات إرهابية».وأكد البرتاجي أنه «تم ضبط عناصر تكفيرية وأسلحة بيضاء ومولوتوف في صفوف المحتجين».وقال وزير الدفاع في كلمته، إن «الاحتجاجات في تونس تعود إلى الوضعية الاقتصادية الهشة والبطالة وانسداد الأفق، وهي تراكمات تعود إلى سنوات طويلة تتطلب وقتا لمراجعتها، مشيرًا إلى أن «التعامل الأمني مع التحركات كان رصينًا.تأتي جلسة الأسئلة الموجهة للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات الليلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في أحياء من العاصمة تونس، خاصة في حيي التضامن وجبل جلود.كما استعمل الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لشباب محتجين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.وتبقى المعضلة السياسية أحد أبرز عناوين الواقع التونسي بجانب استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إذ أكد عدد من المتابعين أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصبح "مفرغا من محتواه" لأسباب عديدة.