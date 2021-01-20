اليوم.. الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهري للملاك ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن ذلك هو التذكار الشهري له، حيث تتذكره الكنيسة شهريًا في يوم 12 من الشهر القبطي.والملاك ميخائيل هو الأول فى رؤساء الملائكة السبعة، ومعناه (من مثل الله) وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بآخر أيام عيد الغطاس، والذي تُقرأ قراءاته طبقا لكتاب القطمارس اليومي بالكنيسة، على مدار أيام 10 و11 و12 طوبة.