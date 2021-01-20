محكمة فرنسية تقاضي مؤسسة تركية موالية لأردوغان بسبب العنصرية

بدأت محكمة فرنسية مقاضاة مؤسسة إعلامية تركية، موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي مؤسسة «ميدياتورك انفو» التركية بسبب نشرها مزاعم غير حقيقية حول تعرض عائلة فرنسية من أصل تركي لاعتداء عنصري.فيما قرر المدعي العام في مدينة بوردو الفرنسية، فتح دعوى قضائية بتهمة التشهير والإهانة، ضد المؤسسة.و قال مدير المؤسسة بفرنسا في حديثه لوسائل إعلام حكومية تركية، اليوم الأربعاء، أن العائلة أبلغت المؤسسة التركية بتعرضها للعنصرية في 4 سبتمبر 2019، من قبل الجيران الذين أقدموا على قطع سياج حظيرة العائلة، مما تسبب بفرار الحيوانات ومصادرتها من قبل البلدية أي أنه لا يوجد أي اعتداءات عنصرية.