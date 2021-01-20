البابا تواضروس: الكنيسة تمنح الخاضعين للعماد 3 أسرار كنسية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمنح الخاضعين لسر المعمودية، ثلاثة أسرار.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السر الأول هو سر المعمودية، والسر الثاني هو سر الميرون، والسر الثالث هو سر الإفخارستيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بآخر أيام عيد الغطاس، والذي تُقرأ قراءاته طبقًا لكتاب القطمارس اليومي بالكنيسة، على مدار أيام 10 و11 و12 طوبة.