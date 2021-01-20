تشديدات أمنية خلال جلسة المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل «ن. ش»، الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة النزهة»، تشديدات امنية خلال الجلسة.كان المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، قد قرر إحالة المتهمة لمحكمة الجنح، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وسحلت المتهمة جثتها دون علم منها، وتبين من التحقيقات أن المتهمة عقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره بأنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفًا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.