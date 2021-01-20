السيطرة على حريق بجوار محول كهرباء بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بكشك خشبي بجوار محول كهرباء بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقي مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب بلاغا بنشوب حريق بالشارع البطيء بالمدينة، وتم إخطار الحماية المدنية والتي نجحت في السيطرة على الحريق بكشك خشبي بجوار محول كهرباء بالمنطقة ومنعت انتقال النيران للمحول.