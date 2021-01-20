«الإفتاء» عن واقعة طفلة «التعرية»: حرام شرعا وتجرد من واجبات الأبوة

علقت دار الإفتاء المصرية، على واقعة تجريد أب لطفلته من ملابسها في الشارع، عبر الصفحة الرسميةلها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا؛ فكما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد وتهيب دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية.وأضافت دار الإفتاء أن الله تعالى ينقي يوم القيامة قلوب أهل الجنة من الغل والحقد فلا يبقى فيها غير التواد والتراحم ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43]، فما أجمل أن نتشبه بهم في الدنيا!وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، حيث تبين أن المتهم من مركز نبروه محافظة الدقهلية.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم والد الطفلة، وقام بفعل ذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجته والدة الطفلة.