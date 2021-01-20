إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بالقليوبية للجنايات

أحالت نيابة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، كلا من "على. م. ا" سائق توك توك، وصديقه "أحمد. م.ع" سائق توك توك، والمتهمان باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها، لمحكمة جنايات شبرا الخيمة.وكان تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته النيابة بشأن واقعة الاغتصاب كشف تعرض المجنى عليها للاغتصاب الوحشى من قبل المتهمين، كما أيد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات فى جسد المجنى عليها ما يثبت تعرضها للواقعة، فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة.وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسينى والمستشار حسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، قررت حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة اغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها لمدة 45 يوما على أن يراعى التجديد لهما فى الموعد القانوني.وكانت التحقيقات التى أجرتها نيابة مركز قليوب بشأن الواقعة كشفت قيام المجنى عليها باستقلال "توك توك" عقب خضوعها لجلسة علاج كيماوى من مرض السرطان بإحدى المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.وأثناء السير قى الطريق قام سائق "التوك توك" المتهم الأول، بإجراء محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثانى الذى التقاه فى الطريق واستقل "التوك توك" برفقته، ثم فوجئت المجنى عليها بانحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثانى بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض، وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح.