التأمينات: مكينة الخدمات بـ 3 محافظات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تبنت إحدى التجارب المهمة لتقديم الخدمات للمواطن بالوقت والسرعة المطلوبة ومنها مكاتب التأمينات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث كانت من أكبر مدن المحافظات كثافة في عدد ملفات المعاشات ومعاناة من المشكلات التأمينية.وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التجربة بدأت بفصل مقدمي الخدمة عن المواطنين وتخصيص أماكن لائقة لاستقبال الجمهور وبنفس الدورة المستندية الورقية كانت نتائج التجربة مبهرة مما دعا إلى تطويرها بميكنة دورة العمل من تسليم مستندات أداء الخدمة بما يمكن من وضع معايير قياس الأداء مشيرًا إلى تعميم تلك التجربة تدريجيا بباقي المحافظات والبدء بمحافظتي القاهرة والدقهلية كمرحلة ثانية.